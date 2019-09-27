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СМИ: Человек-Паук останется в киновселенной Marvel

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Известно, что переговоры студий Sony и Marvel завершились успехом.

О результатах переговоров рассказал портал Variety. 

Руководитель Marvel Studios Кевин Файги и продюсер со стороны Sony Эми Паскаль вместе займутся созданием третьего фильма о Человеке-Пауке с Томом Холландом в главной роли. Файги рад, что приключения персонажа в знаменитой киновселенной по комиксам продолжится.

Отметим, что новая картина о приключениях персонажа запланирована на 16 июля 2021 года. Согласно новой информации, у Человека-Паука будет еще одна сольная картина. 

В начале сентября вопрос "сотрудничества" Человека-паука и Marvel был решен отрицательно – "на данный момент дверь закрыта". Об этом сообщал исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерр.

Фото: Pixabay

Видео: Sony Pictures Entertainment / YouTube

Теги: marvel, sony, комиксы
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино, Картина дня,

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