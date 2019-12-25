В новом "Человек-пауке" появятся Ящер и Песочный человек

Роли злодеев сыграли Рис Иванс и Томас Хейден Черч.

В сети появились фотографии из нового номера журнала Empire, в котором говорится о предстоящем кинокомиксе "Человек-паук: Нет пути домой". Под одним из снимков говорится, что в фильме появятся злодеи Ящер и Песочный человек. Их сыграли Рис Иванс и Томас Хейден Черч.

Новый номер журнала Empire появится в продаже 28 октября. Пока официального подтверждения информации на снимках нет.

Премьера кинокомикса "Человек-паук: нет пути домой" состоится 16 декабря. Ранее стало известно, что Том Холланд может оставить роль Человека-паука после выхода этого фильма. Свои сомнения по поводу дальнейших съемок также выразили Зендая и Джейкоб Баталон.

Фото: Instagram / officialnerdyhero