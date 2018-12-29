В новом эпизоде мультсериала Гомер Симпсон сломал "четвертую стену"

Персонаж послал своей дочери известное gif-изображение с самим собой.

В новом эпизоде популярного мультсериала Гомер Симпсон сломал "четвертую стену". Персонаж послал своей дочери Лизе знаменитое gif-изображение с самим собой. Фанаты остались в восторге от такого поворота сюжета.

Стоит отметить, что этой гифке уже более 14 лет. Она показывает сцену из серии, в которой Гомер предлагает Неду Фландерсу провести время вместе. После того, как главный герой получает отказ, он спиной подходит к кустам и прячется в них.

Напомним, что под термином "четвертая стена" подразумевается воображаемая граница, разделяющая сцену от зрительного зала. Прием зародился в театре, откуда проник в фильмы, сериалы, видеоигры, комиксы и даже книги. Пролом четвертой стены происходит тогда, когда герои своей репликой, действием или чем-то другим показывают зрителям: мы понимаем, что мы всего лишь вымышленные персонажи, за нами наблюдают, в том числе и ты, дорогой зритель.

Ранее мы писали, что создатель "Симпсонов" испугался "живого" Гомера.

Видео: Twitter / The Simpsons