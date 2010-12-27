Создатель "Симпсонов" испугался "живого" Гомера

Художнику показали 3D-модель персонажа

Создатель популярного мультсериала "Симпсоны" Мэтт Грейнинг пришел в ужас после знакомства с 3D-копией персонажа Гомера Симпсона. Журналисты издания TMZ поймали аниматора в аэропорту Лос-Анджелеса и показали ему фотографию скульптуры, сделанной дизайнером Мигелем Васкесом.

Боже мой. Это просто нечто... Именно так я представлял Гомера в моих самых страшных кошмарах прокомментировал работу Грейнинг.

Он также пошутил, что подобный Гомер может появиться в следующем фильме про "Симпсонов".

Муьтфильм про семью из Спрингфилда является одним из самых продолжительных сериалов и насчитывает 29 полных сезонов. Помимо этого, компания Fox в 2007 году выпустила полнометражный фильм "Симпсоны в кино", который собрал в прокате больше 500 млн долларов. Студия планирует выпустить еще одну ленту.

Фото: Twitter/Itsmiketheboxer