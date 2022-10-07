Попятившегося после вопроса об ОПЕК+ Байдена сравнили с Гомером Симпсоном

Лидер Белого дома рассказал о своей разочарованности решением ОПЕК+.

Американский президент Джо Байден стал объектом насмешек со стороны общественности после того, как странным образом ретировался после ответа журналисту около Белого дома на вопрос о решении ОПЕК+ сократить добычу нефти. Ролик опубликован на YouTube-платформе американского пользователя. Лидер государства пояснил, что разочарован решением стран - участниц международного энергетического соглашения, поэтому Вашингтон изучает различные варианты в качестве реакции на это событие.

Разочарование…. Это вызывает разочарование и говорит о том, что есть проблемы. Мы рассматриваем альтернативы. Мы еще не приняли решение. Джо Байден, президент США

На уточняющий вопрос корреспондента о его недавнем рабочем визите в Саудовскую Аравию политик заметил, что не сожалеет об этой поездке. Однако она была посвящена не нефтяному вопросу, а развитию Ближнего Востока, рационализации позиций и Израилю. Затем президент решил медленно отойти от прессы, пятясь от СМИ передом.

Медленно пятится, как в меме с Гомером Симпсоном. Не хватало только куста, в котором он спрячется. пользователь David Ross

Юзер с ником alsatful добавил, что на самом деле, вся работа действующей администрации США представляет из себя "сплошное разочарование".

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Фото и видео: YouTube / GOP War Room

