Президент США Байден: миру впервые со времен Карибского кризиса угрожает ядерная война

Американский президент Джо Байден уверен в том, что миру впервые со времен Карибского кризиса и холодной войны угрожает ядерная война. Об этом глава государства упомянул в ходе выступления на мероприятии, организованном Демократической партией в Нью-Йорке.
Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен Кеннеди и кубинского ракетного кризиса в 1962 году.
Джо Байден, президент США
Джо Байден возложил вину и ответственность за эскалацию мирового конфликта на российское руководство. По его словам, президент РФ Владимир Путин "не шутит, когда угрожает применить ядерное оружие".
В США признали Байдена "полным дураком" после решения ОПЕК+.
Фото и видео: YouTube / MSNBC
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