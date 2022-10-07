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Президент США Байден: миру впервые со времен Карибского кризиса угрожает ядерная война

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Глава Белого дома оценил мировую угрозу, исходящую от Москвы.

Американский президент Джо Байден уверен в том, что миру впервые со времен Карибского кризиса и холодной войны угрожает ядерная война. Об этом глава государства упомянул в ходе выступления на мероприятии, организованном Демократической партией в Нью-Йорке. 

Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен Кеннеди и кубинского ракетного кризиса в 1962 году.

Джо Байден, президент США

Джо Байден возложил вину и ответственность за эскалацию мирового конфликта на российское руководство. По его словам, президент РФ Владимир Путин "не шутит, когда угрожает применить ядерное оружие".

В США признали Байдена "полным дураком" после решения ОПЕК+.

Фото и видео: YouTube / MSNBC

Теги: джо байден, карибский кризис, ядерная война
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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