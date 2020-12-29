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После новогодней ночи в Петербурге собрали 167 кубометров мусора
Вчера, 23:31
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После новогодней ночи в Петербурге собрали 167 кубометров мусора

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В основном, убирать город приходилось от петард и бутылок.

После новогодней ночи в Петербурге собрали 167 кубометров мусора. Об итогах уборки города после 31 декабря рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству.

В ночь на 1 января на уборку города вышли 722 единицы техники и 340 сотрудников ручной уборки. В центр Петербурга к местам скопления людей вышли 147 дворников и 57 специальных машин. В основном, убирать город приходилось от петард и бутылок –порядка 20 кубометров различного мусора в центре Северной столице.

Накануне Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда перекрыли за четыре часа до Нового года.

В прошлом году проспект перекрывали из-за новогодних гуляний, однако в этом году гулянья были отменены, а метро не работало ночью. Однако, попасть на Дворцовую площадь было возможно, нужно было лишь пройти через рамку металлоискателя.  Порядок обеспечивали сотрудники Росгвардии.

Фото: Piter.tv

Теги: благоустройство, петербург, уборка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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