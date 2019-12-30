В новогодние праздники трафик на трассе "М-11" в Петербург увеличился на 20%

Наиболее востребованной дорога оказалась у легковых автомобилей, у грузовиков — в меньшей степени.

Трафик по платной трассе М-11 в Петербург в период новогодних праздников увеличился на 20% по сравнению с декабрем 2019 года. Об этом 14 января рассказала пресс-служба ООО "Магистраль двух столиц".

С 30 декабря по 9 января в Северную столицу въехало 105 тыс. транспортных средств. Максимальную загруженность на дороге зафиксировали 30 декабря и 3 января, а минимальную — 1 января.

Через съезд на Колпинском шоссе и съезд на КАД в Петербург в среднем въехало 9800 машин, в то время как декабре эта цифра составила 8300.

От общего потока транспорта грузовые автомобили составили лишь 10%, в обычное время — около 40%.

Всего с момента ввода в эксплуатацию трассы через пункты взимания платы в Петербург прибыло более 380 тыс. автомобилей. В церемонии открытия, которая прошла 27 ноября, принял участие Владимир Путин.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что трассу М-11 полностью покроют сотовой связью к весне 2020.

Фото: mos-spb.com