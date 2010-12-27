Сейчас на трассе М-11 выявлено 15 зон общей протяженностью 80 километров, где отсутствует голосовая сотовая связь.

В пятницу, 6 декабря, стало известно о том, что трассу М-11 полностью покроют сотовой связью к весне. Об этом сообщает ТАСС.

Как оказалось, в настоящий момент на трассе существует 15 зон общей протяженностью 80 километров, где отсутствует голосовая сотовая связь. В пресс-службе госкомпании "Автодор" отметили, что около 40% объектов готовы к размещению оборудования операторов.

Напоним, что сама трасса протяженностью 669 км представляет из себя четырехполосную магистраль с предусмотренной максимальной скоростью в 130 км/ч. Планируется, что к концу 2020 года по этой дороге будут проезжать около 20 тысяч автомобилей в сутки.

Ранее мы сообщали о том, что названа стоимость проезда для легковых машин по трассе М-11 в Петербурге.

Фото:Питер Решает/вк