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Трассу М-11 полностью покроют сотовой связью к весне
Сегодня, 10:58
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IRINA_CHALKINA

Трассу М-11 полностью покроют сотовой связью к весне

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Сейчас на трассе М-11 выявлено 15 зон общей протяженностью 80 километров, где отсутствует голосовая сотовая связь.

В пятницу, 6 декабря, стало известно о том, что трассу М-11 полностью покроют сотовой связью к весне. Об этом сообщает ТАСС.

Как оказалось, в настоящий момент на трассе существует 15 зон общей протяженностью 80 километров, где отсутствует голосовая сотовая связь. В пресс-службе госкомпании "Автодор" отметили, что около 40% объектов готовы к размещению оборудования операторов.

Напоним, что сама трасса протяженностью 669 км представляет из себя четырехполосную магистраль с предусмотренной максимальной скоростью в 130 км/ч. Планируется, что к концу 2020 года по этой дороге будут проезжать около 20 тысяч автомобилей в сутки. 

Ранее мы сообщали о том, что названа стоимость проезда для легковых машин по трассе М-11 в Петербурге.

Фото:Питер Решает/вк

 

Теги: м11, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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