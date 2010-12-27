Для легковых автомобилей с транспондером будет стоить 1350 рублей.

В среду, 27 ноября, названа стоимость проезда для легковых машин по трассе М-11 в Петербурге. Об этом сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Как оказалось, дорога от Москвы до Санкт-Петербурга обойдется петербургским водителям в будни 1820 рублей, в выходные - 2020. При этом автомобилисты с транспондером заплатят - 1331 и 1494 рубля;

"Сегодня гражданин, если смотреть на наши легковые автомобили, имеет возможность сэкономить до 40% за счет использования электронного транспондера при проезде через пункты взимания оплаты", —отметил министр транспорта РФ.

В настоящее время, предельная скорость движения автотранспорта на М-11 составляет 110 км/ч. Политики намерены увеличить скорость до 130 км/ч летом 2020 года.

Отмечается, что трассу построили "с нуля". Дорога является платным аналогом автодороги М-10 "Россия".

Напомним, что сегодня состолось официальное открытие трассы. На нём побывал президент России Владимир Путин.

Фото:Питер Решает/вк