В новогодние праздники Петербург посетили более 900 тысяч туристов

Горожане предпочитали отдыхать как в городе, так и в области.

Новогодние праздники провести в Петербурге предпочли 914 тысяч туристов. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказали в городском комитете по развитию туризма.

Только 236 тысяч человек побывали театрах, музеях и на катках на Елагином острове и Конюшенной площади. Еще 30 тысяч человек предпочли отдохнуть на горнолыжном курорте. Также туристы останавливались по пути в Ленобласть и по другим маршрутам "Серебряного ожерелья России".

В праздники в России на 40% выросла популярность краткосрочной аренды студий. Петербург расположился на втором месте в рейтинге.

Ранее россияне назвали Петербург самым популярным направлением на Новый год.

Фото: Piter.tv