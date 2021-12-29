Россияне назвали Петербург самым популярным направлением на Новый год

В топ вошли Ялта, Севастополь, Сочи, Казань, Кисловодск, Калининград и Великий Устюг.

Петербург признали самым популярным городом у россиян для путешествий на Новый год. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса по онлайн-бронироанию жилья для отдыха "Суточно.ру" в среду, 5 января.

По сравнению с прошлым годом в текущем спрос на поездки в Северную столицу вырос на 67%. Чаще всего туристы приезжают в город на Неве на четыре дня и тратят на проживание около 17 тыс. рублей. Суточная стоимость жилья составляет около 3,9 тыс. рублей, что выше прошлогодней цены на 3%.

Кроме того, россияне выбрали для праздничного путешествия Ялту, Сочи, Казань, Севастополь, Кисловодск, Калининград и Великий Устюг.

Ранее на Piter.tv: эксперты объяснили, почему скользкие дороги лучше посыпать реагентами, чем солью и песком. Выяснилось, что московский подход экологичнее.

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