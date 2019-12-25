В ночном пожаре на Корабельной улице сгорело 5 автомобилей

Правоохранители устанавливают владельцев уничтоженных пламенем машин.

Стали известны подробности о последствиях пожара на Корабельной улице в Кировском районе Петербурга. Накануне в ночь с 17 на 18 июля там сгорел ангар. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу, пламя уничтожило 5 автомобилей.

В общей сложности сгорели 3 машины марки "Лада Лагрус" и 2 "Газели"". Известно, что 2 машины проходили техобслуживание в ангаре.

По факту происшествия проводится проверка, владельцев авто устанавливают.

Ранее мы сообщили о том, что пожарные спасли мужчину из горящей квартиры на шоссе Революции.

Фото: Piter.TV