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В ночном пожаре на Корабельной улице сгорело 5 автомобилей
Сегодня, 10:44
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В ночном пожаре на Корабельной улице сгорело 5 автомобилей

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Правоохранители устанавливают владельцев уничтоженных пламенем машин.

Стали известны подробности о последствиях пожара на Корабельной улице в Кировском районе Петербурга. Накануне в ночь с 17 на 18 июля там сгорел ангар. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу, пламя уничтожило 5 автомобилей.

В общей сложности сгорели 3 машины марки "Лада Лагрус" и 2 "Газели"". Известно, что 2 машины проходили техобслуживание в ангаре.

По факту происшествия проводится проверка, владельцев авто устанавливают.

Ранее мы сообщили о том, что пожарные спасли мужчину из горящей квартиры на шоссе Революции.

Фото: Piter.TV

Теги: мчс, пожар, происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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