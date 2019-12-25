На Корабельной улице ночью полыхал ангар

Огонь распространился по площади 120 "квадратов".

В Кировском районе сегодня, 17 июля, произошел пожар. На Корабельной улице вспыхнул ангар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Огонь распространился по площади 120 "квадратов". К 0:39 пламя приехали тушить 27 спасателей и 6 спецмашин. Пожару присвоили ранг 1-БИС в 0:52. Почти через 30 минут огонь локализовали.

По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал. Подробности случившегося уточняются. Устанавливается причина возгорания.

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Фото: Piter.tv