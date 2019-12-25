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Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры на шоссе Революции
Сегодня, 8:04
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Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры на шоссе Революции

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С огнём боролись одновременно 20 спасателей.

В ночь на понедельник, 18 июля, мужчина едва не погиб в горящей квартире на шоссе Революции в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Вызов о пожаре поступил примерно в 00:43. К тушению помещения в доме №50 приступили 20 спасателей и 4 единицы спецтехники. 

Как выяснилось, пламя охватило трехкомнатную квартиру площадью 43 кв.м. Полностью выгорела кухня. С огнём боролись около часа. Примерно в 1:35 произошла ликвидация пожара. 

Спасённый гражданин был доставлен в больницу с отравлением продуктами горения.

Ранее мы сообщили о том, что на Корабельной улице ночью полыхал ангар.

Фото: Piter.TV 

 

Теги: красногвардейский район, пожар, санкт-петербург, спасение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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