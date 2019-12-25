Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры на шоссе Революции

С огнём боролись одновременно 20 спасателей.

В ночь на понедельник, 18 июля, мужчина едва не погиб в горящей квартире на шоссе Революции в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Вызов о пожаре поступил примерно в 00:43. К тушению помещения в доме №50 приступили 20 спасателей и 4 единицы спецтехники.

Как выяснилось, пламя охватило трехкомнатную квартиру площадью 43 кв.м. Полностью выгорела кухня. С огнём боролись около часа. Примерно в 1:35 произошла ликвидация пожара.

Спасённый гражданин был доставлен в больницу с отравлением продуктами горения.

Ранее мы сообщили о том, что на Корабельной улице ночью полыхал ангар.

Фото: Piter.TV