В ночной драке на пересечении Дачного и Ветеранов избили велосипедиста

Возможно, конфликт начался с велосипедного наезда.

Ночью на пересечении проспекта Ветеранов и Дачного проспекта разгорелись нешуточные страсти: на тротуаре произошла массовая драка. Как итог – "помятый" велосипедист и восемь нарядов полиции. Об этом рассказали очевидцы крупной потасовки в соцсетях.

По словам петербуржцев, которые стали невольными наблюдателями происходящего, конфликт начался с велосипеда. Одни предположили, что велосипедист на кого-то наехал, другие – что велосипедиста наоборот сбили. Очевидцы отметили, что "крики были страшные, как будто резали кого".

В итоге сетевые детективы выстроили всю версию, согласно которой нетрезвая компания на автомобиле хотела проехать по тротуару и попутно сбила велосипедиста. Замечание пострадавшего мужчины восприняли в штыки и вместо улаживания конфликта в ход пошли кулаки. Более того, к драке присоединились столь же нетрезвые прохожие и побили частями разбитого велосипеда самих агрессивных зачинателей драки.

они друг за другом ещё бегали по дороге с частями от велосипеда, пытаясь что-то друг другу доказать, попутно поколачивая друг друга.

А после всего это кто-то ещё попытался навалять приехавшему разнимать этот цирк полицейскому. – добавили деталей горожане.

Чем закончилась странная потасовка и сколько пострадавших вышло в драке, остается неизвестным. Так или иначе на месте драки побывала и карета скорой помощи.

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Видео, фото: Руслан Мамедов, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург/ "ВКонтакте"