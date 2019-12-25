Мужчина распространил информацию о том, что в институте ФСБ якобы есть заболевшие.

В среду, 8 апреля, стало известно о том, что в Петербурге возбудили дело за фейк о коронавирусе в соцсети. Об этом пишет RT со ссылкой на документы.

Как оказалось, мужчина оставлял в соцсетях информацию, что в институте ФСБ якобы есть заболевшие. После этих заявлений прокуратура проверила соответствующую информацию. Выяснилось, что информация недостоверная.

В связи с этим по данному факту возбудили дело об административном правонарушении. Мужчине грозит штраф до 100 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в ИТМО разработали приложение для борьбы с чувством одиночества во время пандемии.

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