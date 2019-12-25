В ИТМО разработали приложение для борьбы с чувством одиночества во время пандемии

Само приложение представляет собой интерактивную карту мира, на которой отображаются посты в Instagram.

В среду, 8 апреля, стало известно о том, что в ИТМО создали приложение для борьбы с чувством одиночества во время пандемии. Об этом сообщается в пресс-службе университета.

Приложение называется "HowWeSurvive". Программа позволяет увидеть на интерактивной карте, чем в настоящее время занимаются люди во всем мире. "HowWeSurvive" представляет собой интерактивную карту, на которой отображаются посты из Instagram. При этом пользователю необходимо перед публикацией включить геолокацию и поставить хештег #howwesurvive.

Отмечается, что посмотреть соответствующие посты можно без регистрации в Instagram.

Ранее мы сообщали о том, что в среду Петербург вернулся в тройку лидеров по индексу самоизоляции.

Фото:pixabay, HowWeSurvive"