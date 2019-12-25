В среду Петербург вернулся в тройку лидеров по индексу самоизоляции

Утром 8 апреля жители Петербурга вновь показали высокий уровень самоизоляции. Согласно сервису "Яндекс. Карты", сегодня Петербург оказался в тройке лидеров рейтинга среди городов России.
На 7:00 в городе на Неве зафиксировали 4,6 баллов. Выше только у Воронежа (4,7), столько же, как и у Петербурга, у Ростова-на-Дону. Москва с 4,2 баллами оказалась на шестом месте.
Согласно сервису "Яндекс. Пробки", в настоящий момент загруженность города оценивается всего в 1 балл.
Напомним, во вторник днем Северная столица опустилась на самое дно рейтинга самоизоляции с отметкой 2,8. Петербуржцы решили нарушить режим из-за хорошей погоды. 7 апреля в городе обновился температурный рекорд 1996 года: столбики термометров достигли плюс 16 градусов.
Фото: скриншот / "Яндекс. Карты", "Яндекс. Пробки"
Обсуждение ( 0 )
Пошли иммунитет восстанавливать после сидения дома.
По хорошему- были б парки открыты- не было б такой концентрации народа на улицах. Правильнее не закрывать территории, мне кажется, а слидить за концентрацией. Типа больше 3 человек не собираться, дистанция 2-5 метров и на улицах и в магазинах. И следить за этим. А так солнце засветила и людям некуда идти, кроме как в толпу на улице.