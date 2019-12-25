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В среду Петербург вернулся в тройку лидеров по индексу самоизоляции
Сегодня, 9:31
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Alena_Zinovieva

В среду Петербург вернулся в тройку лидеров по индексу самоизоляции

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Днем ранее Северная столица опустилась на самое дно рейтинга.

Утром 8 апреля жители Петербурга вновь показали высокий уровень самоизоляции. Согласно сервису "Яндекс. Карты", сегодня Петербург оказался в тройке лидеров рейтинга среди городов России.

На 7:00 в городе на Неве зафиксировали 4,6 баллов. Выше только у Воронежа (4,7), столько же, как и у Петербурга, у Ростова-на-Дону. Москва с 4,2 баллами оказалась на шестом месте.

Согласно сервису "Яндекс. Пробки", в настоящий момент загруженность города оценивается всего в 1 балл.

Напомним, во вторник днем Северная столица опустилась на самое дно рейтинга самоизоляции с отметкой 2,8. Петербуржцы решили нарушить режим из-за хорошей погоды. 7 апреля в городе обновился температурный рекорд 1996 года: столбики термометров достигли плюс 16 градусов.

Фото: скриншот / "Яндекс. Карты", "Яндекс. Пробки"

Теги: индекс самоизоляции, рейтинг, яндекс карты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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Аноним
Сегодня 10:18

Пошли иммунитет восстанавливать после сидения дома.
По хорошему- были б парки открыты- не было б такой концентрации народа на улицах. Правильнее не закрывать территории, мне кажется, а слидить за  концентрацией. Типа больше 3 человек не собираться, дистанция 2-5 метров и на улицах и в магазинах. И следить за этим. А так солнце засветила и людям некуда идти, кроме как в толпу на улице.

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