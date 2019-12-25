В среду Петербург вернулся в тройку лидеров по индексу самоизоляции

Днем ранее Северная столица опустилась на самое дно рейтинга.

Утром 8 апреля жители Петербурга вновь показали высокий уровень самоизоляции. Согласно сервису "Яндекс. Карты", сегодня Петербург оказался в тройке лидеров рейтинга среди городов России.

На 7:00 в городе на Неве зафиксировали 4,6 баллов. Выше только у Воронежа (4,7), столько же, как и у Петербурга, у Ростова-на-Дону. Москва с 4,2 баллами оказалась на шестом месте.

Согласно сервису "Яндекс. Пробки", в настоящий момент загруженность города оценивается всего в 1 балл.

Напомним, во вторник днем Северная столица опустилась на самое дно рейтинга самоизоляции с отметкой 2,8. Петербуржцы решили нарушить режим из-за хорошей погоды. 7 апреля в городе обновился температурный рекорд 1996 года: столбики термометров достигли плюс 16 градусов.

Фото: скриншот / "Яндекс. Карты", "Яндекс. Пробки"