В Петербурге 7 апреля обновился температурный рекорд 1996 года

В Петербурге к 13:00 температура воздуха достигла 15,4 градуса тепла. Тем самым в этом году был перекрыт прошлый рекорд 1996 года, тогда было 14,4 градуса.Об этом 78.ru сообщил главный синоптик Гидрометцентра Александр Колесов.
Ещё вчера в Петербурге шёл снег и было всего 2-4 градуса, а сегодня солнечно и до +16,
– отметил Колесов
При этом, как отметил синоптик, температура может ещё слегка повыситься.
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Фото: Piter.TV
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