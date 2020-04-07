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В Петербурге 7 апреля обновился температурный рекорд 1996 года
Сегодня, 16:14
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nastya960

В Петербурге 7 апреля обновился температурный рекорд 1996 года

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Столбик термометра 24 года назад достиг отметки 14,4 градуса.

В Петербурге к 13:00 температура воздуха достигла 15,4 градуса тепла. Тем самым в этом году был перекрыт прошлый рекорд 1996 года, тогда было 14,4 градуса.Об этом 78.ru сообщил главный синоптик Гидрометцентра Александр Колесов.

Ещё вчера в Петербурге шёл снег и было всего 2-4 градуса, а сегодня солнечно и до +16,

 – отметил Колесов

При этом, как отметил синоптик, температура может ещё слегка повыситься.

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Фото: Piter.TV

Теги: колесов, погода, рекорд температурны
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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