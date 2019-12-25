В Ленинградском зоопарке рассказали, чем кормят животных в условиях коронавируса

Сейчас зоопарк временно закрыт для посетителей.

Сотрудники Ленинградского зоопарка рассказали, как и чем кормят воспитанников в период коронавируса. Об этом сообщили "Невские новости".

Инфекция никак не повлияла на рацион обитателей зоопарка, сейчас они питаются, как и раньше, Первых начинают кормить гуанако (является предком одомашненной ламы), им несколько раз в день приносят веники и сено. Такой же рацион питания у оленей, лосей, жирафов. При этом лосям дают и соль, которая им необходима для содержания минералов в организме.

Росомаху сеном и вениками не удивишь — эти животные предпочитают мясо, но и не отказываются от ягод и орехов. Медведица Хаарчаана любит рыбку. Несмотря на то, что сухопутные черепахи вегетарианцы, они могут съесть и мышь, если та попадётся им на глаза. В ежедневный рацион сурков входят капуста и морковь.

Петербург поможет обитателям Ленинградского зоопарка.

Фото: Piter.TV