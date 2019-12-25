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Петербург поможет обитателям Ленинградского зоопарка
Сегодня, 9:47
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arteliseev

Петербург поможет обитателям Ленинградского зоопарка

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Часть выручки от продажи билетов уходила на покупку корма для животных.

В субботу, 4 апреля, животные Петербургского зоопарка впервые за долгое время повстречали нового посетителя. Им оказался губернатор Санкт-Петербурга, который решил проверить работу учреждения и состояние животных. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. 
 
Большая часть сотрудников отправилась на карантин, поэтому в парке работают только те люди, которые непосредственно ухаживают за животными. В общих помещениях усилена дезинфекция, куплены дополнительные бактерицидные лампы. 
 
Животные чувствуют себя хорошо, однако им немного не хватает внимания посетителей. Вместе с ними зоопарк потерял выручку от билетов, часть которой обычно идет на покупку еды для зверей. Губернатор подчеркнул, что город поддержит зоопарк, а также выделит деньги, необходимые для животных.
 
Ранее мы писали, что спасатели вернули петербуржцам павлина-беглеца и трех котов. 
 
Фото: pixabay
Теги: животные, зоопарк, карантин, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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