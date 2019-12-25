Петербург поможет обитателям Ленинградского зоопарка

Часть выручки от продажи билетов уходила на покупку корма для животных.

В субботу, 4 апреля, животные Петербургского зоопарка впервые за долгое время повстречали нового посетителя. Им оказался губернатор Санкт-Петербурга, который решил проверить работу учреждения и состояние животных. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Большая часть сотрудников отправилась на карантин, поэтому в парке работают только те люди, которые непосредственно ухаживают за животными. В общих помещениях усилена дезинфекция, куплены дополнительные бактерицидные лампы.

Животные чувствуют себя хорошо, однако им немного не хватает внимания посетителей. Вместе с ними зоопарк потерял выручку от билетов, часть которой обычно идет на покупку еды для зверей. Губернатор подчеркнул, что город поддержит зоопарк, а также выделит деньги, необходимые для животных.

Ранее мы писали , что спасатели вернули петербуржцам павлина-беглеца и трех котов.

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