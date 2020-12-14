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В ночь с 4 на 5 ноября мосты разводиться не будут
Сегодня, 18:28
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В ночь с 4 на 5 ноября мосты разводиться не будут

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Мосты не разводят в нерабочий праздничный день.

В Петербурге не будут разводить мосты в ночь с 4 на 5 декабря. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Дело в том, что в праздничные дни мосты не разводят. Завтра в России будут отмечать День народного единства. Дворцовый мост окрасится в цвета российского триколора. 

Также в КРТИ рассказали, что в городе завершается 15 ноября сезон навигации для разводки мостов в рукавах Невы. Это касается Кантемировского, Гренадерского и Сампсониевского моста. Мосты, которые соединяют берега на Неве, Большой Неве, Малой Неве будут разводиться до 30 ноября. Исключение составляет Биржевой мост, который сейчас находится на капитальном ремонте.

Фото: Piter.TV

Теги: праздничный день, разводные мосты
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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