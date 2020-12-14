Первые мосты разведут уже в ночь с 6 на 7 декабря.

На этой неделе в Петербурге проведут технологические разводки мостов. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".

В ночь с 6 на 7 декабря разведут мост Александра Невского (с 02:20 до 05:10), Дворцовый мост (с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55) и Тучков мост (с 02:00 до 04:55).

В ночь с 7 на 8 декабря в Петербурге разведут Володарский мост (с 02:00 до 05:45), Большеохтинский (с 02:00 до 05:00), Литейный (с 01:40 до 04:45) и Тучков (с 02:00 до 04:55) мосты.

В ночь с 8 на 9 декабря разведут мост Александра Невского (с 02:20 до 05:10), Литейный (с 01:40 до 04:45) и Благовещенский (с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00) мосты.

И в ночь с 9 на 10 декабря разведут Большеохтинский мост (с 02:00 до 05:00).

Ранее в Петербурге поддержали проект строительства нового разводного моста моста через Неву в створе Большого Смоленского проспекта – улицы Коллонтай. Мост построят в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай за счет поступлений в городской бюджет от перерегистрации ПАО "Газпром" в Петербурге. Мост расположится на участке Невы между мостами Александра Невского и Володарским. Его подключат к улично-дорожной сети через развязки на проспект Обуховской обороны, Октябрьскую набережную, а также на пересечение Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай.

Фото: pexels.com