Экскурсия "Разводные мосты"

Ночная музыкальная прогулка "Разводные мосты" состоится 8 сентября. Начнется экскурсия в 23:59. Возрастные ограничения: 12+.

Музыкальный теплоход для тех, кто хочет послушать живую музыку, увидеть ночной Петербург и разводные мосты. На нижней палубе музыканты будут исполнять танцевальные хиты, а на верхней – прозвучит спокойная фоновая музыка.

За время прогулки гости увидят Адмиралтейство, Эрмитаж, Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, Летний сад, Медного всадника, Исаакиевский собор, Кунсткамеру, крейсер "Аврора".

Адрес отправления и прибытия: Дворцовая набережная, 18, причал №4. Дети до 16 лет допускаются на борт только в сопровождении взрослых.

Фото: vk.com