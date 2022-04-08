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Экскурсия "Разводные мосты"
Вчера, 23:59
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Экскурсия "Разводные мосты"

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Ночная музыкальная прогулка "Разводные мосты" состоится 8 сентября. Начнется экскурсия в 23:59. Возрастные ограничения: 12+.

Музыкальный теплоход для тех, кто хочет послушать живую музыку, увидеть ночной Петербург и разводные мосты. На нижней палубе музыканты будут исполнять танцевальные хиты, а на верхней – прозвучит спокойная фоновая музыка. 

За время прогулки гости увидят Адмиралтейство, Эрмитаж, Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, Летний сад, Медного всадника, Исаакиевский собор, Кунсткамеру, крейсер "Аврора". 

Адрес отправления и прибытия: Дворцовая набережная, 18, причал №4. Дети до 16 лет допускаются на борт только в сопровождении взрослых. 

Фото: vk.com 

Теги: музыкальный теплоход, разводные мосты
Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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