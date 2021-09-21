С 10 апреля в Петербурге на реках начнется навигационный сезон

В этом году график разводки мостов остался без изменений.

В Петербурге в ночь с 9 на 10 апреля официально начнется навигационный период и разводка мостов. Об этом 8 апреля рассказали в пресс-службе Смольного.

К новому сезону специалисты "Мостотреста" привели в порядок механизмы. Они заменили детали и отладили внутренние системы. С 10 марта провели порядка 50 технических разводок. По словам Беглова, разводные мосты - ключ к важнейшим транспортным артериям. Под ними проходят суда, следующие по Волго-Балтийскому водному пути.

В этом году график разводки мостов остался без изменений. Дважды за ночь будут разводиться Володарский, Дворцовый, Благовещенский и Тучков мосты.

Ранее в Петербурге утвердили график разводки мостов.

Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"