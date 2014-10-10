Дворцовый мост "окрасится" в цвета российского флага в День народного единства

Подсветка будет работать до утра следующего дня.

В День народного единства, 4 ноября, на Дворцовом мосту и Большом проспекте П.С. включат праздничную подсветку. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет".

Подсветку на Дворцовом мосту будет хорошо видно с Троицкого и Благовещенского мостов, центральных городских набережных. Один из пролетов "окрасят" в белый цвет, другой — в синий, третий — в красный. В этих целях задействуют более 600 светодиодных энергосберегающих светильников.

На Большом проспекте триколор появится на чугунных опорах фонарей на трех участках. Их украсят более 100 светящихся элементов.

Художественная подсветка будет работать с 16:55 до 08:25 следующего дня.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что подсветку для ТК "Невский центр" выберут петербуржцы.

Фото: СПб ГБУ "Ленсвет"