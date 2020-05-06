Подсветку для ТК "Невский центр" выберут петербуржцы

Голосование продлится до 21 октября включительно.

В субботу, 16 октября, стало известно, что петербуржцы смогут выбрать подсветку для торгового комплекса "Невский Центр" на Невском проспекте, приняв участие в голосовании. Об этом сообщают на официальном сайте комплекса.

Как написали на сайте ТК, целью архитектурного конкурса является поиск и выбор наиболее подходящей подсветки для одной из центральных точек притяжения города.

В Публикации также подчеркнули, что подсветка должна органично вписываться в фасад здания и окружающую территорию, а также соответствовать самым современным трендам подсветки объектов такого класса.

Голосование продлится до 21 октября включительно.

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Фото: Piter.tv

