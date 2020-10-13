Солнечные электростанции охлаждают Землю

Наиболее охлаждающий эффект оказывают крупные электростанции.

Ученые из Ланкастерского университета провели исследование и выяснили, что большие солнечные электростанции оказывают охлаждающий эффект на поверхность Земли.

Наиболее охлаждающий эффект оказывают электростанции, занимающие десятки или сотни гектаров. Таким образом солнечные электростанции вносят свой вклад в борьбу с глобальным потеплением. В первую очередь, выработанная электроэнергия снижает функционирование тепловых электростанций. Как следствие, происходит уменьшение выбросов парниковых газов в атмосферу.

Солнечные панели также закрывают собой больше участки земли и не дают солнечным лучам нагревать землю, то есть свет превращается не в тепло, а в электричество.

По предварительным данным, с помощью солнечных электростанций до 2030 года выбросы углекислого газа могут уменьшаться ежегодно на 15 гигатонн.

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