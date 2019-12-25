Из-за осушения болот на поверхность выходит газ.

Восстановление торфяных болот поможет остановить глобальное потепление. Об этом сообщили потсдамские ученые из Института исследования воздействия климата в Германии. Они провели исследование, в котором установили, что если восстановить 60% осушенных болот на планете, то это задержит изменения в погодных условиях.

Причиной потепления становится углекислый газ, который попадает в атмосферу. Сейчас специалисты стремятся к увеличению возможностей леса, сельского хозяйства и землепользования, чтобы при их помощи впитать такое количество углерода, который превысит количество выбрасываемых веществ. Однако данный метод не принимает в расчет восстановление торфяников. Эти болота содержат газ, накапливаемый многими столетиями. Он находится глубоко под водой и не влияет на климат. Когда болото осушается, газ постепенно выходит наружу.

Напомним, что торфяные болота составляют примерно 3 процента суши.

Глобальное потепление озер угрожает пресноводным видам.

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