Восстановление торфяных болот поможет остановить глобальное потепление. Об этом сообщили потсдамские ученые из Института исследования воздействия климата в Германии. Они провели исследование, в котором установили, что если восстановить 60% осушенных болот на планете, то это задержит изменения в погодных условиях.
Причиной потепления становится углекислый газ, который попадает в атмосферу. Сейчас специалисты стремятся к увеличению возможностей леса, сельского хозяйства и землепользования, чтобы при их помощи впитать такое количество углерода, который превысит количество выбрасываемых веществ. Однако данный метод не принимает в расчет восстановление торфяников. Эти болота содержат газ, накапливаемый многими столетиями. Он находится глубоко под водой и не влияет на климат. Когда болото осушается, газ постепенно выходит наружу.
Напомним, что торфяные болота составляют примерно 3 процента суши.
Глобальное потепление озер угрожает пресноводным видам.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все