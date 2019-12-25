Многим видам придется мигрировать, чтобы не исчезнуть.

Глобальное потепление озер угрожает пресноводным видам. Об этом сообщили ученые в издании для Nature Climate Change. По данным специалистов, скорость будущих климатических изменений температуры поверхности пресных вод скажется на распространении видов, так как многие организмы способны размножаться только более прохладных областях.

Ранее в 99% озер было обнаружено, что в среднем за каждое десятилетие произошло потепление на 0,13 градусов по Цельсию (период с 1979 по 2018 года). В будущем многим пресноводным видам придется либо мигрировать в подходящую тепловую среду, либо изменить свое распространение в течением времени.

Скорость изменения климата составляет за каждое десятилетие 3,5 км (за период с 1861 по 2005 года). Цифра немного ниже скорости расселения отдельных подвижных видов. Однако к концу века она значительно увеличится.

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