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Скорость таяния льда Гренландии побила рекорд последних 12 тысяч лет
Сегодня, 8:06
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lesjasap

Скорость таяния льда Гренландии побила рекорд последних 12 тысяч лет

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Климатологи призывают бить тревогу.

Скорость таяния льда Гренландии побила рекорд последних 12 тысяч лет. Ученые установили, что в регионе зафиксирована самая большая потеря льда. Если в ближайшее время не удастся остановить глобальное потепление или не затормозить процесс, то ситуация станет катастрофической. Скорость сокращения ледовой шапки в четыре раза превысит зарегистрированный сейчас максимальный уровень.

Мировые климатологи заявили, что из-за сокращения площади ледников, лед неизбежно пропадет с обширных территорий в Антарктике и Арктике. Если темпы таяния льда сохранятся, это увеличит уровень мирового океана на десять сантиметров. Такая ситуация еще более деструктивно скажется на Гренландии.

Климатический кризис нарушает естественный баланс слоев воды в океане.

Фото: Pixabay.com

Теги: гренландия, таяние льдов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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