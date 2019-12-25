Ученые установили, как Пекин усилил негативное воздействие на планету.

Борьба Китая за чистый воздух ускорила глобальное потепление. Об этом заявили ученые из Environmental Research Letters. По данным специалистов, усилия по улучшению качества воздуха, а также снижению рисков для здоровья привели к потеплению к нескольких регионах Северного полушария Земли. С 2006 по 2017 года Пекин вел политику, направленную на снижение концентрации аэрозольных загрязнений воздуха, которые попадают в атмосферу в результате деятельности человека (например, во время сжигания угля или древесины) или при естественных процессах (таких как извержения вулканов). Такие меры позволили правительству ежегодно спасать до 500 тысяч человек.

Однако оказалось, что взвешенные в атмосфере частицы рассеивают и отражают солнечную радиацию, нагревающую Землю. В этом аэрозоли отличаются от парниковых газов, которые наоборот, удерживают тепло и нагревают атмосферу.

Риски для здоровья очень серьезны, и усилия по их смягчению, несомненно, полезны...Но также важно понимать, как сегодняшние и будущие усилия создадут дополнительные проблемы для международной борьбы с изменением климата Кен Калдейра, автор исследования

Моделирование специалистов установило, что показало, что экологическая политика Китая "демаскировала" вызванное глобальным потеплением повышение температуры примерно на 0,1 градуса по Цельсию.

Загрязнение воздуха связано с психическим здоровьем детей.

Фото: Zheng, Caldeira et al., Environmental Research Letters, 2020

