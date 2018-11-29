Ученые: развитие психических расстройств связано с загрязнением воздуха

Американцы и датчане провели исследование 150 млн человек.

Ученые определили, что загрязнение воздуха связано с распространением психических расстройств у людей. Результаты исследования приведены в . В тексте работы указано, что биполярное расстройство личности, депрессия и подростковые психозы зависимы от отравляющих факторов за окном. Они приводят к большему количеству заболевших, а также могут нести скорую смерть.

В выборе участвовали жители Дании и США. Специалисты изучили воздействие на более чем 150 млн человек. В частности ученые рассмотрели 14 миллионов пар близнецов. В ходе работы они установили, что на возникновение шизофрении влияют не только генетические причины, но и окружающая среда. Общей уровень безопасности человека состоит из качества воды, воздуха, земли. Теперь для определения прямых угроз психическому состоянию человека исследователи проведут еще один эксперимент.

Также загрязненный воздух является основным фактором смертности. По данным ВОЗ, этот показатель достигает многомиллионных жертв среди населения планеты.

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