Медики назвали пять продуктов для сохранения женской красоты

Для предотвращения ранних морщин и сохранения лицевого овала нужно есть красную рыбу.

Эксперты назвали пять продуктов, которые должны быть в рационе каждой женщины. Об этом сообщил "МедикФорум".

Для стройности и внешней привлекательности женщинам стоит употреблять молочные продукты, в которых содержится кальций. Продукты с кальцием поддерживают здоровье зубов, волос и ногтей, укрепляют кости, мышцы и защищают от проблем со спиной. Также кальций содержится в орехах и тофу.

Красная рыба является незаменимым источником Омега-3. Медики советуют женщинам хотя бы два раза в неделю есть семгу или горбушу для предотвращения ранних морщин и сохранения лицевого овала.

Также необходимы и продукты с витамином С. Будучи сильным антиоксидантом, витамин С действует омолаживающим образом, улучшает состояние и внешний вид кожи.

Женщинам медики посоветовали употреблять брокколи минимум дважды в неделю. Этот овощ препятствует размножению вредных бактерий в организме и продлевает его молодость. Помимо этого многие ученые посоветовали есть горький и темный шоколад, так как в нем содержатся цинк, фосфор, магний, марганец, медь. Перечисленные микроэлементы стабилизируют гормональный фон.

Ранее австралийский диетолог назвала семь продуктов для быстрого похудения.