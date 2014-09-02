В ночь на пятницу в Петербурге резко похолодает

По словам синоптика, местами в Петербурге пройдет небольшой снег.

В ночь на пятницу температура воздуха в Петербурге опустится до -9…-11 градусов, днем будет теплее -6...-8 градусов.Эти показатели ниже климатический нормы на 6-7 градусов первых дней декабря. Об этом в четверг, 1 декабря, рассказал Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своём телеграм-канале.

По словам синоптика, местами в Петербурге пройдет небольшой снег. Морозная погода будет держаться до конца выходных.

Напомним, что температура воздуха в Петербурге в ноябре за последние шесть лет стала самой низкой. Температура воздуха в ноябре за последние шесть лет стала самой низкой, всего +0,5 градуса. Солнце светило в этом ноябре очень мало, всего 8,4 часа в течение шести дней.

Ранее петербурженка заплатит 340 тысяч рублей за незаконно спиленные ели. Суд установил, что женщина на территории памятника природы регионального значения "Комаровский берег" в поселке Комарово незаконно спилила семь елей.

Фото: Piter.tv

