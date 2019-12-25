Температура воздуха в Петербурге в ноябре за последние шесть лет стала самой низкой

Также выпало 48 мм осадков или 86% от нормы.

В ноябре в Санкт-Петербурге выпало 48 мм осадков или 86% от нормы, но осадки наблюдались 24 дня из 30. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Вчера днем снег так и не захотел прийти в Санкт-Петербург, бывает. Выдавил его антициклон на запад Ленинградской области. Кстати, там выпал даже сильный снег, в Выборге снежный покров прибавил 8 см. Александр Колесов, синоптик

Температура воздуха в ноябре за последние шесть лет стала самой низкой, всего +0,5 градуса. Солнце светило в этом ноябре очень мало, всего 8,4 часа в течение шести дней.

Фото: Piter.tv