Суд установил, что женщина на территории памятника природы регионального значения "Комаровский берег" в поселке Комарово незаконно спилила семь елей.

Петербурженка заплатит 340 тысяч рублей за незаконно спиленные ели. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Суд установил, что женщина на территории памятника природы регионального значения "Комаровский берег" в поселке Комарово незаконно спилила семь елей. Согласно произведенным расчетам, своими действиями женщина причинила ущерб памятнику природы регионального значения в размере более 340 тысяч рублей.

Исполнение решения суда поставлено природоохранной прокуратурой Санкт-Петербурга на контроль.

При этом с 1 декабря жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут бесплатно срубить ёлку к Новому году в одном из лесничеств региона. Один человек может срубить не более одного дерева высотой до трех метров. При себе необходимо иметь договор купли-продажи по нулевой ставке. Бланки договоров купли-продажи на заготовку елей можно получить в конторах лесничеств и участковых лесничеств.

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