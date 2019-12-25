В Ленинградской области можно бесплатно получить ель к Новому году

Один человек может срубить не более одного дерева высотой до 3 метров.

С 1 декабря жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут бесплатно срубить ёлку к Новому году в одном из лесничеств региона. Ели и другие хвойные деревья можно получить в период с 1 декабря 2022 по 10 января 2023 года. В лесах 47 региона для вырубки хвойных к празднику выделены территории, где необходимо провести прореживание леса от молодой поросли.

Один человек может срубить не более одного дерева высотой до трех метров. При себе необходимо иметь договор купли-продажи. Бланки договоров купли-продажи на заготовку елей можно получить в конторах лесничеств и участковых лесничеств.

Как получить бесплатно ель в Ленобласти

1. Определить, в каком лесничестве удобнее произвести заготовку новогодней ели для собственных нужд.

2. Позвонить в лесничество, уточнить дни, часы и адрес, по которому будет проходить оформление договоров купли-продажи по нулевой ставке. Оформить договор можно при наличии документа, удостоверяющего личность.

3. Предварительно нужно оформить договор купли-продажи в 2 экземплярах. Бланки договоров купли-продажи можно получить в конторах лесничеств и участковых лесничеств. Также бланк можно получить в электронном формате. Для этого нужно написать в лесничество на специально созданную для этих целей электронную почту и получить в ответном письме необходимые документы. Чтобы узнать адрес электронной почты, нужно позвонить в лесничество по указанному ниже по ссылке номеру телефона.

4. При обращении в лесничество в приёмные дни и часы для оформления договора купли-продажи проверяется документ, удостоверяющий личность, данные в бланке и со стороны лесничества заполняются все недостающие сведения и один экземпляр выдаётся покупателю.

Лесные участки под заготовку елей для новогодних праздников отводятся во всех лесничествах и, соответственно, во всех районах Ленобласти.

Адреса и телефоны лесничеств, по которым будет проводиться оформление договоров купли-продажи на новогодние ели для собственных нужд можно узнать по ссылке.

Фото: Piter.tv