В ночь на 28 октября закроют съезд с ЗСД на Автомобильную улицу

С 1:00 до 5:00 съезд с ЗСД на Автомобильную улицу при движении от КАД-Юг будет закрыт. Водителей попросили использовать альтернативные маршруты.

В ночь на пятницу, 28 октября, закроют съезд с ЗСД на Автомобильную улицу. Там буду ремонтировать сети водоотведения. Об этом рассказали в пресс-службе ЗСД.

С 1:00 до 5:00 съезд с ЗСД на Автомобильную улицу при движении от КАД-Юг будет закрыт. Водителей попросили использовать альтернативные маршруты.

Напомним, что в пяти районах Петербурга с 29 октября ограничат движение транспорта. В Васильевском районе до 16 ноября включительно ограничат движение транспорта по 10-11-й линиям В.О. на участке от набережной реки Смоленки до Малого проспекта В.О. В Калининском районе до 24 ноября ограничат движение на перекрестке Пискаревского проспекта и проспекта Мечникова из-за реконструкции светофора. Подробнее в материале Piter.tv.

Ранее Петербург выделит займы почти на 200 млрд двум петербургским компаниям. Компании закупят оборудование на полученные средства.

Фото: Piter.tv