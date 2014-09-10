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Петербург выделит займы почти на 200 млрд двум петербургским компаниям
Сегодня, 17:13
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Петербург выделит займы почти на 200 млрд двум петербургским компаниям

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Компании закупят оборудование на полученные средства.

Два предприятия в Петербурге получат кредитный займ почти на 200 млрд рублей от Фонда промышленности города, сообщили в Смольном.

Заем на сумму 166 млн 180 тыс. рублей получит отечественное предприятие по разработке и выпуску фотоэлектронных приборов и устройств АО "ЦНИИ "Электрон". Полученные деньги пойдут на приобретение оборудования. Благодаря этому предприятия нарастят производственные мощности и модернизируют действующие.

Вторая компания, ЗАО "Петерпайп" получит 31 млн 998 тыс. рублей. Средства пойдут на приобретение оборудования для создания нового производства по выпуску фитингов для соединения полиэтиленовых труб.

Фото: Pxhere.com

Теги: займы, займы предприятиям, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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