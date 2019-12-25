В пяти районах Петербурга с 29 октября ограничат движение транспорта

Водителей просят учитывать информацию при планировании маршрутов следования.

С субботы, 29 октября, в пяти районах Петербурга введут ограничения движения транспорта, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

В Васильевском районе до 16 ноября включительно ограничат движение транспорта по 10-11-й линиям В.О. на участке от набережной реки Смоленки до Малого проспекта В.О.

В Калининском районе до 24 ноября ограничат движение на перекрестке Пискаревского проспекта и проспекта Мечникова из-за реконструкции светофора.

В Колпинской районе будет ограничено движение по дороге на Металлострой в поселке Петро-Славянка на участке от Северного проезда до улицы Третьей Пятилетки в рамках первого этапа работ по прокладке газопровода.

В Красносельском районе до 18 июня 2023 года включительно ограничат движение на перекрестке Санкт-Петербургского шоссе и проспекта Буденного. Там проложат инженерные сети.

В Пушкинском районе ремонт с до 11 ноября ограничит движение по Московскому шоссе в поселке Шушары от Колпинского шоссе до административной границы города.

Фото: Piter.tv