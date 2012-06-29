В ночь на 12 июня изменят график разводки трех мостов Петербурга

В ночь с 12 на 13 июня мосты Петербурга не будут разводиться из-за празднования Дня России.

График разводки мостов Петербурга изменится в связи с мероприятиями по случаю Дня России, репетицией "Алых парусов" и марафоном "Белые ночи". Об этом сообщили 10 июня в СПб ГБУ "Мостотрест".

Так, в субботу, 11 июня, на Дворцовом и Троицком мостах начиная с 20:30 запретят движение автотранспорта в связи с проведением марафона.

В ночь на 12 июня Благовещенский мост разведут в 23:00, сведут в 23:15, разведут в 01:25, сведут в 02:45, разведут в 03:10, сведут в 05:00.

Дворцовый мост разведут в 00:30, сведут в 02:50, разведут в 03:10, сведут в 04:55

Троицкий мост разведут в 03:00, сведут в 04:50

Другие городские переправы будут разведены по привычному для них расписанию. В ночь с 12 на 13 июня мосты Петербурга не будут разводиться из-за празднования Дня России.

Для проведения репетиции праздника выпускников "Алые паруса" разведут Благовещенский и Дворцовые мосты. График будет опубликован 12 июня.

Ранее мы писали, что на развязке КАД с Пулковским шоссе ограничат пропускную способность одного из съездов. Ограничения будут действовать с 20 июня по 18 июля.

Фото: Piter.tv

