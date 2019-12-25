На развязке КАД с Пулковским шоссе ограничат пропускную способность одного из съездов

Ограничения будут действовать с 20 июня по 18 июля.

На развязке КАД с Пулковским шоссе на месяц ограничат пропускную способность одного из съездов. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Речь идет о съезде №1. В период с 20 июня по 18 июля будет попеременно перекрываться одна полоса движения на съезде из Ленобласти с Пулковского шоссе в сторону внешнего кольца КАД. На данным участке всего 2 полосы.

Работы будут идти круглосуточно в две смены. Водителям приносят извинения за временные неудобства.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что ПМЭФ ограничит движение транспорта в Петербурге.

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