ПМЭФ ограничит движение транспорта в Петербурге

Форум пройдет 15-18 июня.

В связи с проведением Петербургского международного экономического форума в городе ограничат движение транспорта и закроют некоторые улицы для движения. Об этом предупредила пресс-служба комитета по транспорту.

Движение закроют:

Движение ограничат:

Кроме того, 25-17 июня с 08:00 до 19:00 грузовикам запрещено будет передвигаться по Пулковскому шоссе от Красносельского шоссе до Дунайского проспекта, Петербургскому шоссе от Пулковского шоссе до Кузбминского шоссе и Витебскому проспекту от Московского шоссе до Петербургского шоссе. Речь идет о транспортных средствах массой более 3,5 тонн.

Также движение для грузовиков будет запрещено на участке КАД.

Водителей предупреждают: список ограничения движения будет пополняться.

ПМЭФ пройдет в "Экспофоруме" с 15 по 18 июня. Смольный планирует подписать на ПМЭФ более 40 соглашений на 200 млрд. Главной темой форума станет "Новый мир — новые возможности". Основную деловую программу разделили на 4 направления: глобальная и российская экономика, социальная и технологическая повестка, развитие человеческого потенциала.

Фото: Piter.tv