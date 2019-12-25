На КАД из-за ПМЭФ на четыре дня запретят движение грузовых автомобилей

Движение запрещено на участке от развязки с Софийской улицей до развязки с Ропшинским шоссе.

В Петербурге на участке КАД в течение четырех дней запретят движение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонны. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Запрет будет действовать в период проведения ПМЭФ: с 15 по 18 июня с 8:00 до 19:00 на участке от развязки с Софийской улицей до развязки с Ропшинским шоссе – с 60-го по 94-й километр.

Учреждение приносит извинения за доставленные неудобства и просит водителей учитывать информацию при планировании маршрутов.

Ранее стало известно, что временный поверенный в делах Афганистана в Москве примет участие в ПМЭФ-2022.

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