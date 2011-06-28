С 11 июня перекроют часть улиц в центре Петербурга

Движение прекратится по Биржевому мосту, Петровской набережной, Троицкой площади Петроградской стороны, улице Рентгена, Казарменному переулку и другим.

В городе вводят временные транспортные ограничения из-за проведения марафона "Белые ночи". Об этом 10 июня рассказали в комитете по транспорту.

Так, с 08:00 субботы, 11 июня, некоторые улицы в центральной части Петербурга будут недоступны для проезда. Ограничения продлятся до 06:00 воскресенья, 12 июня. С 21:00 субботы, 11 июня, до 06:00 воскресенья, 12 июня, вносятся изменения в трассы движения общественного транспорта.

Движение прекратится по Биржевому мосту, Петровской набережной, Троицкой площади Петроградской стороны, улице Рентгена, Казарменному переулку, Адмиралтейскому проезду, Кричевскому переулку, набережной реки Фонтанки от улицы Чайковского до набережной Кутузова, Тифлисской улице от Тифлисского переулка до набережной Макарова.

Старт традиционного марафона "Белые ночи" пройдет на Дворцовой площади. Бегуны пройдут дистанцию в 42,2 км или 10 км по ночному Петербургу. Впервые этот марафон провели в ночь на 24 июня 1990 года. Тогда в нем приняли участие 471 человек из 83 городов СССР. Спустя четыре года начало марафона перенесли на вечернее время — 19:00, а с 2013 по 2019 годы забег проводили в 09:00.

В этом году марафон вернется к традиционному формату.

Фото: Piter.tv

