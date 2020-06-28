В ночь "Алых парусов" на Дворцовой набережной возникла длинная пробка

Свидетелями продолжения праздника стали корреспонденты Piter.tv.

В ночь после праздника выпускников "Алые паруса" автомобилисты решили превратить проезжую часть на Дворцовой набережной в танцпол. Машины на набережной оказались припаркованы в два ряда. На тротуаре стало тесно из-за большого числа горожан и гостей города, которые пришли к традиционному разводу мостов.

Следствием этого стала внушительная пробка, которая уменьшилась ближе к середине ночи после "Алых парусов".

Ранее мы сообщали о том, что губернатор Петербурга пожелал выпускникам "попутного ветра". Александр Беглов обратился с напутственным словом к выпускникам школ на празднике "Алые паруса". Событие стало финальным аккордом Всероссийского выпускного вечера. Праздник выпускников состоялся накануне ночью. Piter.tv показал, как выглядело водно-пиротехническое представление.

Видео: Piter.tv