Губернатор Петербурга пожелал выпускникам "попутного ветра"

Праздник выпускников "Алые паруса" в этом году был посвящен творчеству Александра Грина.

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился с напутственным словом к выпускникам школ на празднике "Алые паруса". Событие стало финальным аккордом Всероссийского выпускного вечера.

Градоначальник пожелал выпускникам "попутного ветра" и указал, что впереди у 11-классников взрослая жизнь, напомнив слова автора "Алых парусов" – "Истина в том, чтобы делать чудеса своими руками". Беглов назвал новый телевизионный формат трансляции "подарком выпускникам всей страны" и рассказал о традиции петербургских выпускников загадывать желание, увидев бриг с алыми парусами.

Трансляцию шоу в акватории Финского залива показали российские федеральные телеканалы.

Праздник выпускников "Алые паруса" в этом году был посвящен творчеству Александра Грина. В этом году отмечается 140 лет со дня рождения писателя, подарившего миру повесть о корабле алыми парусами.

Отметим, что праздник выпускников состоялся накануне ночью. Piter.tv показал, как выглядело водно-пиротехническое представление.

Фото: скриншот видео Telegram / Правительство Санкт-Петербурга