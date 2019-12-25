В нескольких районах Петербурга горожане наткнулись на гадюк

Напомним, змею нельзя трогать. Вместо этого важно дать ей дорогу, чтобы особь уползла.

Из-за потепления в Петербурге проснулись гадюки. Горожане встретили змей в Приморском, Петродворцовом, Невском и Курортном районах. Об этом сообщили в комитете по природопользованию Северной столицы.

Больше всего особей обитает в заболоченных местах и на участках небольших водоемов. Чтобы не пострадать от укусов рептилий при неожиданной встрече с ними, лучше всего носить в зонах их обитания высокую обувь из резины или плотной кожи. Домашнее животное нужно взять оперативно на руки. Змею нельзя трогать, вместо этого важно дать ей дорогу, чтобы особь уползла.

Ранее на Piter.tv: появилось видео, как змея Ассоль обновляет чешую в Ленинградском зоопарке.

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